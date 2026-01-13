Trump insta iranianos a continuar a protestar e diz que "a ajuda está a caminho"

O presidente norte-americano, Donald Trump, instou esta terça-feira (13 de janeiro) os iranianos a continuarem a protestar contra o regime nas ruas, dizendo que "a ajuda está a caminho"."Patriotas iranianos, CONTINUEM A PROTESTAR - OCUPEM AS VOSSAS INSTITUIÇÕES!!! Guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço elevado. Cancelei todas as reuniões com as autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", escreveu Trump nas redes sociais, terminando com a sigla "MIGA" (Make Iran Great Again, isto é, tornar o Irão grande de novo".. Com esta mensagem, o presidente parece rejeitar uma saída diplomática, depois de ter ameaçado agir caso o regime continuasse a matar manifestantes. Um responsável iraniano revelou ontem que pelo menos duas mil pessoas já terão morrido desde o início dos protestos, a 28 de dezembro. Trump tem prevista para esta terça-feira uma reunião com a equipa de Segurança Nacional para analisar as suas opções no Irão, depois de ter ameaçado na véspera impor sanções de 25% aos países que mantenham trocas comerciais com o Irão. .Irão e EUA na encruzilhada entre a ameaça da guerra e a via do diálogo .Entretanto, a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights denunciou esta terça-feira que o número de mortos nos protestos que contestam há 16 dias o regime do Irão terá subido para pelo menos 2.000 pessoas.A contestação começou por visar o custo de vida, num país sujeito a sanções económicas, mas escalou para um protesto político contra as autoridades de Teerão.