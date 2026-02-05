Trump diz que o Irão está a negociar porque “não querem que os ataquemos”

Donald Trump garantiu esta quinta-feira, 5 de fevereiro, que Teerão está a negociar com os Estados Unidos porque “não querem que os ataquemos”, afirmando que “temos uma grande frota a caminho do Irão”. Na noite de quarta-feira, numa entrevista à NBC News, o presidente norte-americano já tinha dito que o líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei, “deveria estar muito preocupado”Estas declarações surgem na véspera de um encontro entre delegações dos dois países, que serão as primeiras negociações formais desde que os EUA bombardearam o programa nuclear de Teerão em junho. Em Mascate, a capital de Omã, estarão esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, o enviado especial dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner. E depois de um desacordo sobre o local do encontro - inicialmente previsto para Istambul, na Turquia -, as duas partes parecem não se entender também quanto à agenda dos trabalhos. Os Estados Unidos, conforme revelou o secretário de Estado Marco Rubio, querem que as negociações cubram o programa nuclear iraniano, mas também o alcance dos seus mísseis balísticos, o patrocínio de Teerão a organizações terroristas em toda a região e o tratamento dado pelo regime à população, nomeadamente após os protestos iniciados no final de dezembro. Para a diplomacia iraniana, o enfoque do encontro de hoje deve ser o programa nuclear de Teerão e o levantamento das sanções.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou esta quinta-feira ao final da tarde que Araghchi já tinha partido para Mascate para o seu encontro com a delegação dos Estados Unidos, afirmando que as discussões visam alcançar “um acordo justo, mutuamente satisfatório e honroso em relação à questão nuclear”. Numa publicação nas redes sociais, Esmaeil Baghaei acrescentou que o Irão está consciente das “experiências amargas do passado” - incluindo violações de compromissos anteriores e os ataques de junho - e tem “a responsabilidade de não perder nenhuma oportunidade de usar a diplomacia” para garantir os seus interesses e salvaguardar a paz e a estabilidade regional.“Expressamos o nosso apreço a todos os países vizinhos e regionais amigos que, com sentido de responsabilidade e preocupação, desempenharam um papel na definição deste processo, e esperamos que o lado americano também participe neste processo com responsabilidade, realismo e seriedade”, concluiu o porta-voz da diplomacia iraniana..Tensão entre EUA e Irão sobe com abate de drone antes de reunião entre os dois países