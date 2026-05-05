Trump diz que destruiu a Marinha iraniana e avisa: "Não vamos deixar que lunáticos tenham uma arma nuclear"

O Brasil poderá aumentar a exportação de combustível para aviação (jetfuel) caso venha a escassear nos aeroportos portugueses, disse hoje a ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, no Parlamento.A governante disse que foi durante a recente visita a Portugal do presidente Lula da Silva que obteve a garantia, por parte do ministro brasileiro da Energia e Minas, de que o Brasil poderá fornecer jetfuel a Portugal, caso venha a ser necessário.Durante uma audição regimental no parlamento, a ministra do Ambiente garantiu que a Galp assegura a produção de 80% das necessidades de 'jetfuel' e que tem "contratos seguros e fornecedores seguros para os restantes 20%".Admitiu, no entanto, que caso exista um agravamento da crise energética, "poderá haver alguma contenção" no fornecimento de combustível para aviação no fim do verão. "Estamos tranquilos, monitorizamos a situação todas as semanas e estamos em contacto com países fornecedores", disse ainda.Lusa