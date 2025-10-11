Trump culpa democratas por despedimentos em massa devido ao 'shutdown' do Governo federal

O Presidente norte-americano, Donald Trump, referiu na sexta-feira que os anunciados despedimentos em massa devido à paralisação do Governo federal serão "orientados para os democratas", por considerar que foram os culpados pela situação."Serão orientadas para os democratas, porque acreditamos que eles começaram isto, por isso deve ser orientado para os democratas", destacou o Presidente republicano, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.Trump acrescentou: "Haverá muitos (despedimentos), e anunciaremos os números nos próximos dias, mas serão muitos, tudo graças aos democratas".A Casa Branca já tinha anunciado na sexta-feira o início de uma nova ronda de despedimentos que visa os funcionários federais, enquanto o presidente procura aproveitar a paralisação do governo para cortar funcionários em várias agências, numa tentativa de pressionar os democratas a aceitarem as suas exigências fiscais nas votações do Senado..Republicanos e democratas trocam acusações de culpa pelo 'shutdown'. Mesmo antes da paralisação do governo, em 01 de outubro, a administração Trump alertou, através do Gabinete de Orçamento, que estavam planeadas demissões em massa.A paralisação de 10 dias do Governo está a ser prolongada porque os democratas e os republicanos ainda não chegaram a acordo sobre o financiamento do Governo federal.O Senado só volta a reunir na tarde de terça-feira, dia 14, quando a proposta republicana será novamente votada.As divergências entre os partidos surgem porque os democratas insistem em renovar os subsídios para o programa de saúde Obamacare, que expira este ano, e em reverter os cortes na saúde incluídos na lei orçamental patrocinada por Trump, conhecida como 'Big Beautiful Bill'..Governo dos EUA está paralisado após o orçamento chumbar no Senado. Além dos despedimentos, a paralisação do governo atingiu os principais museus de Washington, que vão fechar as portas ao público a partir de domingo devido à falta de fundos para continuar a funcionar.As operações em vários aeroportos do país também foram afetadas, com dezenas de controladores de tráfego aéreo a faltar por doença desde que os seus salários foram suspensos após o encerramento.Os democratas acusaram o Governo de ultrapassar os limites legais e argumentaram que os despedimentos são um "'bluff' político", sublinhando que até agora nenhum corte efetivo tinha sido confirmado..Trump ameaça "despedir um grande número de pessoas" e "cortar nos subsídios" caso não haja acordo orçamental. O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, apelou aos democratas moderados para "ganharem coragem" e apoiarem um projeto provisório que permita reabrir o Governo.Os democratas, por sua vez, recusam-se a votar a proposta orçamental sem garantias de um acordo que aumente os benefícios do sistema de saúde.