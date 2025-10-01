Governo dos EUA está paralisado após o orçamento chumbar no Senado

O Governo Federal dos EUA está paralisado depois de o orçamento proposto pela Casa Branca ter sido reprovado no Senado. Os serviços públicos considerados não essenciais vão encerrar, afetando milhões de trabalhadores.Desde a meia-noite (5 horas da madrugada em Portugal) desta quarta-feira, 1 de outubro, o executivo norte-americano está paralisado. A situação vai manter-se enquanto o plano de gastos definido pela Casa Branca não for aprovado.As consequências práticas são diversas, a começar pela interrupção de pagamento dos salários de funcionários públicos. Vão ficar encerrados parques por todo o país e é de esperar atrasos nos aeroportos, entre outros.O "passa culpas" entre os dois partidos é a reação imediata dos políticos, ao mesmo tempo que um eventual acordo entre as partes resultaria na resolução do problema.Trata-se do primeiro caso desde 2019, quando o governo ficou paralisado durante 35 dias (o período mais longo de sempre no país), durante o primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca. .Trump ameaça "despedir um grande número de pessoas" e "cortar nos subsídios" caso não haja acordo orçamental