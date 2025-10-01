Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo dos EUA está paralisado após o orçamento chumbar no Senado

A ausência de um acordo entre o governo e os democratas resultou na não aprovação do orçamento no prazo estipulado. Uma série de serviços públicos, a envolver milhões de funcionários, vão encerrar.
Tomás Gonçalves Pereira
O Governo Federal dos EUA está paralisado depois de o orçamento proposto pela Casa Branca ter sido reprovado no Senado. Os serviços públicos considerados não essenciais vão encerrar, afetando milhões de trabalhadores.

Desde a meia-noite (5 horas da madrugada em Portugal) desta quarta-feira, 1 de outubro, o executivo norte-americano está paralisado. A situação vai manter-se enquanto o plano de gastos definido pela Casa Branca não for aprovado.

As consequências práticas são diversas, a começar pela interrupção de pagamento dos salários de funcionários públicos. Vão ficar encerrados parques por todo o país e é de esperar atrasos nos aeroportos, entre outros.

O "passa culpas" entre os dois partidos é a reação imediata dos políticos, ao mesmo tempo que um eventual acordo entre as partes resultaria na resolução do problema.

Trata-se do primeiro caso desde 2019, quando o governo ficou paralisado durante 35 dias (o período mais longo de sempre no país), durante o primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca.

