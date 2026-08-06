Míssil Tomahawk lançado do contratorpedeiro USS Dewey.
Míssil Tomahawk lançado do contratorpedeiro USS Dewey.Devin Langer/Marinha dos EUA
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Trump aponta para Hegseth e este para o seu vice sobre falta de munições

Casa Branca desmente discussões entre presidente e secretário da Guerra, bem como os mísseis em falta. Antes da guerra começar, chefe do Estado-Maior avisou Trump para as limitações.
César Avó
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