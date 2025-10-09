Trump anuncia cessar-fogo em Gaza. Hamas vai libertar todos os reféns e Israel retira as suas tropas

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou ao final da noite desta quarta-feira, 9 de outubro, que Israel e o Hamas “assinaram a primeira fase” do plano de paz na ronda de negociações que decorrem em Sharm el-Sheikh, no Egito.O anúncio foi feito pelo líder norte-americano na sua conta da rede social Truth Social: "Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve e Israel retirará as suas tropas para uma linha acordada como primeiro passo para uma paz forte, duradoura e eterna."Na mesma publicação, Trump garante que "todas as partes serão tratadas com justiça", acrescentando que "este é um GRANDE dia para o mundo árabe e muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e os EUA". Nesse sentido, deixou um agradecimento aos mediadores do Catar, Egito e Turquia por terem alcançado uma decisão "histórica e sem precedentes"..O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, em comunicado citado pelo jornal The Times of Israel enalteceu o desfecho anunciado por Trimp. "Com a ajuda de Deus, vamos trazer todos os reféns de volta a casa", disse.Ainda segundo o mesmo jornal, tudo indica que o Hamas vai libertar todos os reféns ao mesmo tempo no sábado.Enquanto isso, o Hamas emitiu um comunicado citado pela agência Reuters no qual confirma o acordo para “acabar com a guerra em Gaza, assegurar a retirada de Israel e a troca entre reféns e prisioneiros”. O grupo palestiniano pediu, no entanto, a Donald Trump e aos Estados mediadores deste acordo para que garantam que Israel vai mesmo cumprir o cessar-fogo em Gaza.Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, confimou na rede social X que "foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo de Gaza", acrescentado que desta forma este entendimento vai levar "ao fim da guerra, à libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos e ainda à entrada de ajuda" na Faixa de Gaza.Al-Ansari acrescenta ainda que os "detalhes serão anunciados mais tarde”, sendo que é certo que a assinatura do acordo está agendada para esta quinta-feira, 9 de outubro..Trump: "Médio Oriente? Talvez vá lá no final da semana. As negociações estão a progredir muito bem".Otimismo para um cessar-fogo em Gaza, apesar de obstáculos no que vem depois