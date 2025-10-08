Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Steve Witkoff cumprimenta Benjamin Netanyahu no dia da apresentação do plano, na Casa Branca, O enviado especial já está no Egito, onde decorrem as negociações.
Steve Witkoff cumprimenta Benjamin Netanyahu no dia da apresentação do plano, na Casa Branca, O enviado especial já está no Egito, onde decorrem as negociações.DR/Casa Branca
Internacional

Otimismo para um cessar-fogo em Gaza, apesar de obstáculos no que vem depois

Primeira fase, que inclui libertação de reféns e de presos palestinianos, será a parte mais fácil e pode ficar concluída já esta quinta-feira (9 de outubro).
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Israel
Gaza
Benjamin Netanyahu
Hamas
Faixa de Gaza
Cessar-fogo
Jared Kushner
edição impressa
Steve Witkoff

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt