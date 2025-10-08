Trump: "Médio Oriente? Talvez vá lá no final da semana. As negociações estão a progredir muito bem"

Donald Trump revelou esta quarta-feira, 8 de outubro, que o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel parece estar "muito próximo" e admitiu visitar o Médio Oriente no final da semana."Talvez vá lá no final da semana, talvez no domingo, na verdade. Vamos ver, mas há uma boa hipótese de que isso aconteça. As negociações estão a progredir muito bem", afirmou o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca..Otimismo para um cessar-fogo em Gaza, apesar de obstáculos no que vem depois.A mesma versão foi partilhada por um dos líderes da da diplomacia da Turquia, um dos países que está a mediar as conversações de paz entre o Hamas e Israel. Hakan Fidan adiantou que foram "alcançados muitos progressos até agora" e que tanto Israel como o Hamas mostram "grande vontade para a libertação dos prisioneiros e dos reféns".Já o grupo islamita palestiniano revelou ter trocado com Israel "listas de prisioneiros a libertar" e que houve um "espírito de otimismo" nas conversações.Mediadores turcos, qataris, egípcios e norte-americanos estão a trabalhar para concretizar o plano de Donald Trump para um cessar-fogo imediato e a libertação de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. A proposta do presidente dos Estados Unidos contém 20 pontos e prevê, numa primeira fase, uma troca dos 48 reféns, vivos e mortos, por prisioneiros palestinianos, ao que se seguiria um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.O plano contempla ainda a formação de um governo de transição para Gaza, supervisionado por Trump e pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, e a possibilidade de negociar no futuro um Estado palestiniano, proposta à qual o governo israelita se opôs.