Trump anuncia autoestrada de mil quilómetros com o seu nome entre Marrocos e o Saara Ocidental

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um projeto de construção de uma autoestrada que terá o seu nome e ligará as cidades de Tiznit e Dakhla, esta última localizada no território ocupado do Saara Ocidental. O anúncio ocorreu este domingo, 26 de julho.A autoestrada, orçada em cerca de 880 milhões de euros, terá cerca de mil quilómetros de extensão, atravessando cidades costeiras, incluindo El Aaiún, também na zona do Saara Ocidental controlada por Marrocos. A extremidade sul da autoestrada, em Dakhla, irá ligar-se ao megaprojeto do Porto Atlântico da cidade, atualmente em construção e com inauguração prevista para 2028.No seu discurso, citado pela Europa Press, Donald Trump agradeceu ao Rei de Marrocos, dizendo: "Obrigado ao muito respeitado Mohammed VI, Rei de Marrocos. Que grande honra. Espero poder percorrer toda esta grande autoestrada algum dia. Espero que seja em breve."A antiga colónia espanhola do Saara Ocidental foi ocupada por Marrocos em 1975, apesar da resistência armada da Frente Polisário até 1991, altura em que os dois lados assinaram um cessar-fogo com vista à realização de um referendo sobre a autodeterminação. As divergências sobre a consulta e a inclusão ou exclusão dos colonos marroquinos impediram, até ao momento, a realização do referendo.O mais recente revés para o povo sarauí foi o apoio dos governos espanhol e francês ao plano de autonomia marroquino, uma mudança de posição descrita como uma traição pela Frente Polisário, que considera que Espanha é ainda a potência administrativa do Saara Ocidental.Donald Trump tem sido um defensor do plano marroquino desde que reconheceu a soberania de Rabat sobre o Saara Ocidental, no final de 2020, pouco antes do fim do seu primeiro mandato..Admnistração Trump muda de estratégia legal em novas tarifas contra mais de 80 países.EUA impõe taxas de 50% sobre maioria dos produtos do Canadá. Carney pronto para "intensificar" negociações com Trump