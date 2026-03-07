Trump anuncia a criação de coligação militar com 17 países para "erradicar cartéis"

O presidente dos EUA anunciou este sábado, 7 de março, a criação de uma coligação militar que tem como objetivo "erradicar cartéis" no hemisfério ocidental. Em Miami, Florida, no seu resort de golfe, Donald Trump revelou que 17 países já aderiram formalmente a esta nova aliança militar, denominada de Coligação das Américas Contra os Cartéis. Durante um discurso na cimeira "Shield of the Americas" e perante vários líderes de países latino-americanos, como Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, entre outros, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a nova coligação militar tem como "compromisso" o uso da "força militar letal para destruir os sinistros cartéis e as redes terroristas", que constituem uma "ameaça inaceitável"."Neste dia histórico, reunimo-nos para anunciar uma nova coligação militar para erradicar os cartéis criminosos que assolam a nossa região", declarou Trump no evento. "Estamos a chamar a esta parceria militar a Coligação das Américas de Combate aos Cartéis", acrescentou, encorajando os líderes a usar as forças armadas neste combate aos cartéis. “Vamos acabar com os cartéis sinistros e as redes terroristas” de uma vez por todas, disse o presidente norte-americano, citado pelos media nos EUA. . Em Miami, Donald Trump informou ainda que estão a decorrer negociações entre os EUA e Cuba, que classificou como um país em "fim de linha". "Eles querem negociar. Estão a negociar com Marco [Rubio, secretário de Estado], comigo e com outros, e acho que um acordo com Cuba será feito com muita facilidade", afirmou. Este anúncio de negociações entre Havana e Washington acontece depois de o presidente dos EUA ter garantido, na sexta-feira (6) que o governo cubano iria "cair muito em breve”. Em declarações à CNN sobre a operação militar contra o Irão, Donald Trump disse que o regime comunista de Cuba seria o próximo alvo. Nessa entrevista, o presidente norte-americano disse que os cubanos “querem chegar a um acordo” e que, para negociar, nomeou o seu secretário de Estado, Marco Rubio, cidadão cubano-norte-americano..Trump garante que Governo de Cuba “vai cair muito em breve”.Trump reafirma que ataques contra cartéis de droga na Venezuela começarão "muito em breve"