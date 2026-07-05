Três filhos de Ali Khamenei no funeral, mas não o sucessor

Três filhos do ayatollah Ali Khamenei rezaram junto do seu caixão este domino, 5 de julho, mas aquele que lhe sucedeu, Mojtaba Khamenei, não compareceu nas cerimónias fúnebres que estão a acontecer em Teerão, no Irão.Ainda não houve qualquer avistamento público de Mojtaba - nem sequer uma imagem foi divulgada, e este só se pronuncia através de comunicados que lhe são atribuídos. O sucessor, novo líder supremo do Irão, terá ficado ferido no ataque que matou o pai e outros familiares a 28 de fevereiro, quando Israel e os EUA bombardearam alvos iranianos no início da guerra na denominada Operação Fúria Épica.Mojtaba Khamenei terá ficado com o rosto desfigurado e sofrido ferimentos graves numa ou nas duas pernas, segundo disseram à Reuters pessoas próximas do seu círculo íntimo.Este domingo, a televisão estatal iraniana mostrou Mostafa, Meysam e Masoud Khamenei a rezar atrás dos caixões de Ali Khamenei e de outros quatro membros da família dispostos no pátio da Grande Mosalla, em Teerão, um complexo religioso e político situado na capital iraniana.. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e o presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, também surgiram a rezar junto dos caixões de Ali Khamenei, de uma das filhas, um genro, uma nora e uma neta, com 14 meses.As cerimónias fúnebres, que deverão decorrer ao longo de seis dias, pretendem ser uma demonstração de força, em pleno período de negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irão, após a assinatura, no mês passado, de um acordo-quadro para pôr fim ao conflito.O caixão de Ali Khamenei - que presidiu durante mais de três décadas aos destinos do Irão até à morte, aos 86 anos - vai ficar exposto dia e noite até segunda-feira no recinto da Grande Mosalla, antes de uma procissão pelas ruas da capital. Em seguida, fará paragens em várias cidades do Irão e do Iraque, antes do enterro na quinta-feira na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do Irão), de onde o antigo líder supremo era natural.Milhares de pessoas passaram nas cerimónias fúnebres do antigo líder supremo desde sábado, 4. A rede de metro iraniana informou ter registado 7 milhões de viagens entre o final da noite de sábado e a manhã deste domingo, 5, com a grande afluência de pessoas ao centro.