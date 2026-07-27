Imagem de arquivo da polícia francesa
Imagem de arquivo da polícia francesaEPA/Arquivo
Internacional

Três feridos em ataque com faca em Paris. Suspeito foi detido

Um homem armado com duas facas atacou várias pessoas, ferindo três mulheres, nas imediações da Praça de Clichy.
Sofia Fonseca
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Três pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Paris, esta segunda-feira. O incidente registou-se por volta das 11h30 locais (mais uma hora que em Lisboa) nas imediações da Praça de Clichy.

De acordo com a France Info, um homem armado com duas facas atacou várias pessoas, ferindo três mulheres, que foram assistidas no local e encaminhadas para o hospital. Duas delas encontram-se em estado grave, indica a BFMTV. Esfaqueadas na zona lombar e no abdómen, não correm , contudo, risco de vida.

O agressor foi detido por um polícia fora de serviço.

Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, o suspeito, cuja identidadeainda não foi confirmada, fez "declarações incerentes".

Segundo a unidade antiterrorista, não há, para já, indícios de terrorimo nas motivações deste ataque.

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