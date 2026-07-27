Três feridos em ataque com faca em Paris. Suspeito foi detido

Três pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Paris, esta segunda-feira. O incidente registou-se por volta das 11h30 locais (mais uma hora que em Lisboa) nas imediações da Praça de Clichy.De acordo com a France Info, um homem armado com duas facas atacou várias pessoas, ferindo três mulheres, que foram assistidas no local e encaminhadas para o hospital. Duas delas encontram-se em estado grave, indica a BFMTV. Esfaqueadas na zona lombar e no abdómen, não correm , contudo, risco de vida.O agressor foi detido por um polícia fora de serviço.Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, o suspeito, cuja identidadeainda não foi confirmada, fez "declarações incerentes".Segundo a unidade antiterrorista, não há, para já, indícios de terrorimo nas motivações deste ataque..Três pessoas morrem após tiroteio em festival gastronómico nos EUA. Um suspeito detido pela polícia