Treinador espanhol e três filhos morrem em naufrágio na Indonésia (vídeo)

Quatro elementos da mesma família espanhola morreram num naufrágio de um barco turístico na Indonésia, informaram este sábado, 27 de dezembro, as autoridades, de acordo com os media espanhóis.As buscas para encontrar Fernando Martín Carreras, de 44 anos, antigo jogador e atual treinador da equipa B feminina do Valencia, e os três dos seus quatro filhos, de 12, 10 e 9 anos, ainda decorrem. O clube divulgou este sábado (27) um comunicado a confirmar a morte de Fernando Martín Carreras e de três dos seus filhos. "O Valencia CF lamenta profundamente o falecimento de Fernando Martín, treinador do Valencia B feminino, e de três dos seus filhos num trágico naufrágio na Indonésia, conforme confirmado pelas autoridades locais. O clube envia as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas do Valencia CF neste momento difícil", lê-se na nota divulgada nas redes sociais pelo emblema espanhol. . Na embarcação turística seguiam 11 pessoas, sendo que sete foram resgatadas com vida, entre as quais a mulher do treinador espanhol, Andrea Ortuño, e uma das filhas. Outros quatro tripulantes e um guia turístico também foram resgatados, segundo a agência de notícias Efe.O naufrágio ocorreu na noite de sexta-feira, perto da Ilha de Padar, a leste do destino turístico de Bali, quando o barco, onde seguia a família espanhola de Valencia, sofreu uma avaria no motor, tendo virado devido à forte ondulação que se fazia sentir. De acordo com a agência de notícias estatal Antara, as ondas chegaram a três metros de altura. . Enrique Ortuño, sogro do treinador espanhol, disse à Efe que as probabilidades de encontrar os netos e o genro com vida são reduzidas“A minha filha e a minha neta foram lançadas ao mar porque estavam numa parte mais alta. Caíram à água e foram resgatadas, mas os meus três netos e o meu genro estão provavelmente presos dentro do barco, que se partiu e afundou rapidamente”, disse Ortunño, proprietário de um conhecido restaurante na marginal de Valencia, referindo que tem recebido apoio das autoridades, tendo estado em contacto com o ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia divulgou um vídeo em que é possível ver o trabalho das equipas das operações de resgate, que tem sido dificultado pelas condições meteorológicas adversas. Isso mesmo disse à AFP Fathur Rahman, coordenador dos trabalhos de busca e salvamento.