Trabalhadoras de bordel do Nevada apesentam petição para serem sindicalizadas

As trabalhadoras do sexo de um dos bordéis mais antigos do estado do Nevada estão a lutar para serem as primeiras a serem sindicalizadas nos Estados Unidos.“Queremos as mesmas coisas que qualquer outro trabalhador quer. Queremos um ambiente de trabalho seguro e respeitoso”, disse à AP uma funcionária do Sheri's Ranch, em Pahrump, que utiliza o nome artístico de Jupiter Jetson.Em 10 condados rurais do Nevada a prostituição é legal em bordéis licenciados, uma da exceções é o condado de Clark, onde fica Las Vegas, embora o Sheri's Ranch esteja a cerca de uma hora de distância de carro. A maioria das 74 trabalhadoras sexuais do bordel apresentou, na semana passada, uma petição para se poder sindicalizar junto ao Conselho Nacional de Relações Laborais e até já foi escolhido o nome: Trabalhadoras Unidas de Bordéis, representadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Comunicação da América. Jetson justificou que a decisão de avançar foi motivada por um novo contrato de prestação de serviços independente, emitido em dezembro, que daria àquele bordel o poder de usar a imagem das mulheres sem permissão. "E assim acabamos por ser o rosto de uma empresa japonesa de lubrificantes sem nunca ter assinado um documento”, frisou Jetson, reclamando que não recebem um cêntimo por isso.“Todos os trabalhadores têm garantidos certos direitos humanos e de dignidade: o direito de se organizar é um deles”, disse Marc Ellis, representante estadual do Sindicato dos Trabalhadores da Comunicação da América (Communications Workers of America), à AP.Jeremy Lemur, diretor de marketing e comunicação do bordel Sheri's Ranch, disse respeitar o direito das trabalhadoras "expressarem as suas opiniões sobre a estrutura do local de trabalho", garantindo que a empresa pretende proporcionar-lhes um "ambiente seguro, legal e administrado profissionalmente".Este processo de legalização do sindicato pode se arrastar durante semanas, mas os advogados dizem que as trabalhadoras podem optar por reconhecer o Sindicato dos Trabalhadores da Comunicação da América como representante e iniciar desde logo uma negociação de novos contratos.