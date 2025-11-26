Tiros ouvidos no centro de Bissau. Presidente diz que foi detido e vítima de um golpe de Estado

Tiros de armas ligeiras e de guerra foram ouvidos esta quarta-feira, 26 de novembro, no centro da cidade de Bissau, capital da Guiné-Bissau, segundo relatos feitos à Lusa via telefone por testemunhas no terreno.Numa altura em que a Guiné-Bissau aguarda os resultados oficiais das eleições gerais, presidenciais e legislativas, de domingo, o presidente em exercício Umaro Sissoco Embaló afirmou, à revista Jeune Afrique, ter sido detido e alvo de um golpe de Estado.O chefe de Estado guineense disse à publicação que foi detido quando estava no seu gabinete no palácio presidencial. Embaló acrescentou que golpe de Estado foi orquestrado pelo Chefe do Estado-Maior do Exército.De acordo com a mesma publicação, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Biague Na Ntan, o vice-chefe do Estado-Maior, general Mamadou Touré, e o ministro do Interior, Botché Candé, foram também detidos.O candidato da oposição à presidência da República, Fernando Dias, reclamou na segunda-feira vitória e disse que tinha derrotado o presidente Umaro Sissoco Embaló na primeira volta. Também Embaló reivindica a vitória.Antonio Yaya Seidy, porta-voz de Embaló, disse à Reuters que homens armados não identificados atacaram a comissão eleitoral para impedir o anúncio dos resultados da votação, previsto para esta quinta-feira (27 de novembro). .Guiné-Bissau. Umaro Sissoco Embaló tenta reeleição após mandato polémico