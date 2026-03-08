Tensão entre Washington e Londres prossegue por causa do Irão

Alíder da diplomacia do Reino Unido afirmou este domingo, 8 de março, que não é função do governo liderado por Keir Starmer “terceirizar a nossa política externa”, num recado dirigido a Donald Trump, que voltou este fim de semana a criticar a posição de Londres face aos ataques israelo-norte-americanos contra o Irão lançados há uma semana. “Cabe ao presidente dos Estados Unidos decidir o que considera ser do interesse nacional americano, e essa é uma decisão sua. Mas é nossa função, enquanto governo do Reino Unido, decidir o que é do interesse nacional britânico, e isso não significa simplesmente concordar com outros países ou terceirizar a nossa política externa para outros países”, disse Yvette Cooper em entrevista ao programa da BBC Sunday Politics.Cooper foi ainda questionada sobre se o Reino Unido está em guerra, afirmando que Londres está “a prestar apoio defensivo num conflito, e essa é, creio, a melhor forma de o descrever”.Apesar de ter mencionado diretamente Donald Trump, a ministra dos Negócios Estrangeiros evitou abordar as tensões que existem atualmente entre Londres e Washington, preferindo sublinhar que existe cooperação próxima em várias questões, embora admita a existência de divergências, referindo não ser do interesse do Reino Unido “concordar incondicionalmente” com a totalidade da política da Casa Branca.Londres não participou nos ataques iniciais dos EUA e de Israel contra o Irão, mas posteriormente autorizou os norte-americanos a usarem bases britânicas para ataques defensivos. Este domingo, segundo o Guardian, mais aviões norte-americanos aterraram na base de Fairford, com imagens a mostrarem dois Boeing C-17 Globemaster no local, dias após a chegada dos B-1 Lancer. No sábado, Trump usou a Truth Social para dizer que Londres estava a “ponderar seriamente” o envio de dois porta-aviões para o Médio Oriente, mas sublinhando que os EUA não precisam dos britânicos para vencer esta guerra. “O Reino Unido, o nosso outrora Grande Aliado, talvez o maior de todos, está finalmente a considerar seriamente o envio de dois porta-aviões para o Médio Oriente”, escreveu o presidente dos EUA. “Está bem, Primeiro-Ministro Starmer, já não precisamos deles, mas vamos lembrar-nos. Não precisamos de pessoas que se juntam a guerras depois de já as termos ganho!”De acordo com o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer e Donald Trump falaram este domingo à tarde ao telefone, tendo discutido “a cooperação militar entre o Reino Unido e os EUA através da utilização de bases da RAF em apoio da autodefesa coletiva dos parceiros na região”. .Londres, Berlim e Paris puxadas para o conflito no Irão antes de Macron apresentar a “dissuasão avançada”