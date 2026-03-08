Donald Trump foi recebido por Keir Starmer na sua visita de Estado ao Reino Unido em setembro.
Donald Trump foi recebido por Keir Starmer na sua visita de Estado ao Reino Unido em setembro. Casa Branca
Internacional

Tensão entre Washington e Londres prossegue por causa do Irão

Yvette Cooper diz que é Londres que decide a sua política externa. Donald Trump garante não precisar do aliado para ganhar a guerra.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Reino Unido
Estados Unidos
Irão
Keir Starmer
edição impressa
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt