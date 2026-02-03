O USS Abraham Lincoln foi enviado em janeiro para o Mar Arábico.
O USS Abraham Lincoln foi enviado em janeiro para o Mar Arábico. Seaman Apprentice Zoe Simpson / CENTCOM
Tensão entre EUA e Irão sobe com abate de drone antes de reunião entre os dois países

Drone iraniano foi abatido quando voava em direção a porta-aviões americano no Mar Arábico. Horas depois, barcos da Guarda Revolucionária tentaram abordar petroleiro dos EUA no Estreito de Ormuz.
Ana Meireles
Israel
Estados Unidos
Irão
Benjamin Netanyahu
Steve Witkoff

