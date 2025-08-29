Tempestade em Paris força cancelamento de 20% dos voos em Orly

Vinte por cento dos voos no Aeroporto de Orly, em Paris, foram cancelados esta sexta-feira, 29 de agosto, devido a uma tempestade, noticiou a Lusa. A medida, que abrange tanto partidas como chegadas, afeta as operações programadas entre as 15h30 e as 23h30.Num comunicado citado pela agência de notícias AFP, a Autoridade Francesa de Aviação Civil (DGAC) instou os passageiros a contactarem as suas companhias aéreas para obterem informações atualizadas sobre os respetivos voos.O Grupo Aéroports de Paris (ADP), responsável pela gestão do aeroporto, informou estar a aumentar "o número de funcionários disponíveis para auxiliar os viajantes". A ADP revelou ainda estar preparada para alargar o horário de funcionamento das lojas do aeroporto, se necessário.De acordo com o serviço de meteorologia Météo-France, parte da região de Paris está sob alerta amarelo para tempestades, que deverá vigorar até às 22h00 desta mesma sexta-feira.