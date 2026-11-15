Teerão reivindica ataque contra base militar dos EUA no Bahrein

O Irão afirmou este domingo ter atacado, com drones, uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein, país do Golfo onde foram ouvidas explosões durante a manhã.

De acordo com uma jornalista da AFP, soaram sirenes de alarme e as autoridades publicaram vários alertas nas redes sociais, aconselhando a população a procurar um local seguro, sem, no entanto, especificar a origem da ameaça.

Novas explosões ocorreram por volta das 06h30 (03h30 em Lisboa), informou a jornalista.

Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério do Interior do Bahrein apelou aos "residentes para manterem a calma, dirigirem-se para o local seguro mais próximo e acompanharem a informação através dos canais oficiais".

Pouco depois, a Guarda Revolucionária, a força militar ideológica do Irão, informou ter atacado uma base militar norte-americana no Bahrein, nação que tem sido alvo frequente desde o início da guerra no Médio Oriente.

"O sistema de radar de defesa aérea norte-americano na base de helicópteros de Al-Riffa, no Bahrein, foi alvo de seis drones pertencentes à Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica", declarou a Guarda, em comunicado publicado na plataforma de mensagens Telegram.

Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária já tinha reivindicado um ataque contra um sistema de radar norte-americano no Bahrein, o primeiro ataque contra um país do Golfo desde o início de setembro.

Por sua vez, o exército dos EUA afirmou ter intercetado e abatido dois drones lançados pelas forças iranianas.

O Bahrein, que alberga uma importante base naval norte-americana, é um dos países do Golfo que sofreu vários ataques por parte de Teerão desde o início da guerra no Médio Oriente, desencadeada por ataques dos EUA e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Desde então, o Irão tem visado regularmente embarcações que tentam atravessar, sem a sua autorização, o estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica por onde transitava cerca de um quinto dos hidrocarbonetos consumidos no mundo antes da guerra.

Em resposta, Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos.