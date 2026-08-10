Mural no Paquistão celebra o pacto de defesa comum: paz, segurança e estabilidade.
Mural no Paquistão celebra o pacto de defesa comum: paz, segurança e estabilidade.FOTO:EPA/SOHAIL SHAHZAD
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Teerão desvaloriza “mini-NATO” entre Ancara, Riade e Islamabad

Irão vê no pacto, que inclui uma cláusula semelhante ao artigo 5.º, um sinal do declínio da dependência regional dos EUA.
Susana Salvador
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