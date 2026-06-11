Susan Collins no dia em que chegou ao seu voto 10.000.
Susan Collins no dia em que chegou ao seu voto 10.000.DR
Internacional

Susan Collins, a recordista senadora republicana que tem o seu lugar em perigo

Eleita em 1997, alcançou na semana passada a marca de 10.000 votações consecutivas. Moderada, tem votado muitas vezes ao lado dos democratas, seja para condenar Trump ou para manter o Obamacare.
Ana Meireles
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