Sudão. Papa pede cessar-fogo e abertura "urgente" de corredores humanitáiros

O Papa Leão XIV apelou a um cessar-fogo no Sudão, assim como à "urgente abertura de corredores humanitários". Ao mesmo tempo, pediu o apoio de outros países. No discurso proferido este domingo, 2 de novembro na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, o líder da Igreja Católica alertou para a situação que se vive no Sudão (nordeste de África). O papa alerta para os "sofrimentos inaceitáveis" que se abatem sobre "uma população já exausta por causa de longos meses de conflito", lembrou. Neste contexto, apelou à intervenção da "comunidade internacional" para que possa "prestar assistência e apoiar aqueles que se empenham em levar socorro", sem referir países concretos.Leão XIV descreveu o cenário como sendo de "violência indiscriminada contra mulheres e crianças, ataques a civis indefesos e graves obstáculos à ação humanitária". Esta preocupação havia sido manifestada pelo papa Francisco algumas semanas antes da sua morte, no final de março deste ano, após ter alta hospitalar..Sudão: ONU denuncia atrocidades após Al-Fashir cair nas mãos dos paramilitares.Na ocasião, Francisco apelou para que "todos os líderes para que façam tudo o que for possível para reduzir a tensão no país". O então papa apelou a que se ponham de lado "as diferenças" e se sentem "à volta de uma mesa e iniciar um diálogo construtivo", porque "só assim será possível aliviar o sofrimento" da população e "construir um futuro de paz e estabilidade".O país está 'a ferro e fogo' desde 2023, quando rebentou uma guerra civil que já matou mais de 150 mil pessoas. Há milhões de pessoas deslocadas e uma situação de fome, associada a pobreza extrema e condições de vida desumanas, que se tornam cada vez mais grave à medida que passam os dias..Sudão: ONU denuncia atrocidades após Al-Fashir cair nas mãos dos paramilitares.Sudão. Dois anos de guerra e mais de metade da população tem fome aguda