Stocks de petróleo em nível “perigosamente baixo”

A saudita Aramco alertou esta segunda-feira, 5 de outubro, para o nível “perigosamente baixo” dos stocks de petróleo, depois de os países do G7 terem anunciado a libertação de reservas para aliviar as preocupações com o abastecimento.

“O sistema já está sob pressão […] e como existem poucas soluções às quais o mundo pode recorrer, a rede de segurança contra interrupções de fornecimento é perigosamente baixa”, afirmou o presidente da petrolífera Aramco, Amin Nasser, no Energy Intelligence Forum, em Londres.

A maior produtora de petróleo do mundo avisou que os menos de 10% das reservas estão realmente disponíveis, uma vez que uma parte significativa é necessária para manter as infraestruturas operacionais.

“É por isso [que o G7] está a ter dificuldade em encontrar os 100 milhões de barris”, sublinhou.

Os países do G7 vão libertar "até 100 milhões de barris" de gasóleo e petróleo bruto nos próximos quatro meses para aliviar a pressão sobre os mercados energéticos, anunciou, na sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron.