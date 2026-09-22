Valor das importações de petróleo dispara 55,8% no segundo trimestre na UE

O valor das importações de petróleo pela União Europeia (UE) aumentou no segundo trimestre 55,8% face à média mensal de 2025, mantendo-se o volume praticamente estável, divulga nesta terça-feira, 22 de setembro, o Eurostat.

Considerando a média mensal de 2025, o valor das importações de petróleo bruto aumentou 55,8%, de 17,7 mil milhões de euros para 27,6 mil milhões de euros, refere o serviço estatístico da UE e na comparação com o segundo trimestre de 2025, o valor das importações de petróleo subiu 38,6%.

Entre abril e junho, o volume das importações de petróleo manteve-se globalmente estável em comparação com a média mensal de 2025, fixando-se nos 36,7 milhões de toneladas (1,2%).

Relativamente ao gás natural liquefeito, o valor das importações subiu 4,1% e o volume importado diminuiu 5,6%, entre abril e junho, face à média mensal de 2025.

No mesmo período, as importações de gás natural em estado gasoso aumentaram tanto em valor (18,5%) como em volume (3,4%).

Os principais fornecedores de petróleo bruto à UE foram os Estados Unidos (18,8%), a Noruega (14,3%) e o Cazaquistão (13,4%).

Já a maioria do gás natural liquefeito foi importada dos Estados Unidos (63,2%), tendo 17,3% sido comprados à Rússia e 8,1% à Argélia.

A Noruega foi o principal fornecedor de gás natural em estado gasoso (51,2%), seguida pela Argélia (18,2%) e pelo Reino Unido (11,1%), que ultrapassou a Rússia (10,2%) entre os 3 principais parceiros.