Keir Starmer (à direita na foto) divulgou nas redes sociais fotos em que surge sorridente num evento em Hertfordshire, mostrando-se pronto para seguir em frente e deixar as polémicas para trás.
Keir Starmer (à direita na foto) divulgou nas redes sociais fotos em que surge sorridente num evento em Hertfordshire, mostrando-se pronto para seguir em frente e deixar as polémicas para trás.DR/X/Keir Starmer
Internacional

Starmer promete não desistir e uma revolta interna é difícil antes de eleições de maio

Processo para afastar o líder trabalhista não é anónimo, como nos conservadores, e primeiro-ministro pode voltar a procurar o apoio dos militantes. Governo está, por enquanto, ao seu lado.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Reino Unido
Keir Starmer
Jeffrey Epstein
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt