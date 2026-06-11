O agora ex-ministro John Healey deixou duras críticas a Keir Starmer.
O agora ex-ministro John Healey deixou duras críticas a Keir Starmer. Simon Dawson / No 10 Downing Street
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Starmer garante ao seu ex-ministro que vai manter o Reino Unido seguro

Ministro da Defesa demitiu-se esta quinta-feira deixando críticas a Starmer sobre a falta de investimento para defender os britânicos.
Ana Meireles
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