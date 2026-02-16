Sondagem do CIS: PSOE sobe e já está a quase dez pontos do PP

O PSOE seria o partido mais votado em Espanha, caso as eleições fossem hoje, de acordo com a sondagem do Centro de Investigações Sociológicas, deixando o PP a quase dez pontos de diferença. Os socialistas de Pedro Sánchez teriam 32,6% dos votos, o que representa um aumento de 0,9 pontos em relação à sondagem de janeiro, enquanto o PP de Alberto Núñez Feijóo cai uma décima para os 22,9%. Em terceiro lugar surge o Vox, de Santiago Abascal, que sobe 1,2 pontos e alcança os 18,9%. Está apenas a quatro pontos de diferença do PP.O Sumar de Yolanda Díaz, atual parceiro de Governo de Sánchez, perde 0,2 pontos e ficaria nos 7%, com o Podemos a subir 0,4 pontos até aos 3,9%. O partido antissistema Se Acabó la Fiesta (SALF), criado em abril de 2024 e liderado por Alvise Pérez, chega aos 2,4% (seis décimas acima do registado em janeiro)..Espanha. PP ganha em Aragão, mas volta a ficar dependente do Vox para governar. Entre os independentistas catalães, a Esquerda Republicana da Catalunha teria 2,5% e o Junts per Catalunya 1,2%.A sondagem foi feita nos dias 2 a 6 de fevereiro. Foram inquiridas 4027 pessoas e a margem de erro, para um nível de confiança de 95,5%, é de 1,6%. As eleições espanholas estão previstas apenas para a primeira metade de 2027. .PSOE de Sánchez cai sete pontos nas sondagens, mas ainda fica à frente do PP em pleno escândalo de corrupção