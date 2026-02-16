O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.
O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.EPA/J.J. Guillen
Internacional

Sondagem do CIS: PSOE sobe e já está a quase dez pontos do PP

Os socialistas ganham 0,9 pontos num mês, enquanto os populares caem uma décima. Extrema-direita sobe 1,2 e está apenas a quatro pontos do PP.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

O PSOE seria o partido mais votado em Espanha, caso as eleições fossem hoje, de acordo com a sondagem do Centro de Investigações Sociológicas, deixando o PP a quase dez pontos de diferença.

Os socialistas de Pedro Sánchez teriam 32,6% dos votos, o que representa um aumento de 0,9 pontos em relação à sondagem de janeiro, enquanto o PP de Alberto Núñez Feijóo cai uma décima para os 22,9%.

Em terceiro lugar surge o Vox, de Santiago Abascal, que sobe 1,2 pontos e alcança os 18,9%. Está apenas a quatro pontos de diferença do PP.

O Sumar de Yolanda Díaz, atual parceiro de Governo de Sánchez, perde 0,2 pontos e ficaria nos 7%, com o Podemos a subir 0,4 pontos até aos 3,9%.

O partido antissistema Se Acabó la Fiesta (SALF), criado em abril de 2024 e liderado por Alvise Pérez, chega aos 2,4% (seis décimas acima do registado em janeiro).

O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.
Espanha. PP ganha em Aragão, mas volta a ficar dependente do Vox para governar

Entre os independentistas catalães, a Esquerda Republicana da Catalunha teria 2,5% e o Junts per Catalunya 1,2%.

A sondagem foi feita nos dias 2 a 6 de fevereiro. Foram inquiridas 4027 pessoas e a margem de erro, para um nível de confiança de 95,5%, é de 1,6%.

As eleições espanholas estão previstas apenas para a primeira metade de 2027.

O primeiro-ministro espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez.
PSOE de Sánchez cai sete pontos nas sondagens, mas ainda fica à frente do PP em pleno escândalo de corrupção
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
PSOE
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
Vox
PP espanhol
Atualidade

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt