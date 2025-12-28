Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.EPA/SEBASTIAO MOREIRA
Soluços obrigam Bolsonaro a ser submetido a nova cirurgia em Brasília

Antigo Presidente tenta travar crise de soluços que persiste há nove meses. O procedimento de bloqueio nervoso ocorreu este sábado no hospital DF Star, sob segurança policial.
O antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi submetido este sábado, 27 de dezembro, a uma intervenção cirúrgica de urgência para tratar uma crise crónica de soluços que o afeta há nove meses.

O procedimento, realizado no hospital DF Star, em Brasília, foi realizado apenas dois dias após Bolsonaro ter sido operado a duas hérnias inguinais, numa altura em que cumpre uma pena de prisão superior a 27 anos.

A equipa médica, liderada pelo cirurgião Cláudio Birolini, optou por fazer um bloqueio do nervo frénico do lado direito. Este nervo é o principal responsável por enviar sinais do cérebro para o diafragma, e a sua estimulação excessiva é a causa direta dos soluços persistentes que têm impedido o descanso e a recuperação pós-operatória do antigo governante.

Segundo o boletim médico divulgado ainda durante a madrugada deste domingo (hora de Lisboa), a intervenção foi necessária após o agravamento do estado de exaustão de Bolsonaro. Embora as cirurgias às hérnias, realizadas no dia de Natal, tenham decorrido sem complicações imediatas, a violência das crises de soluços durante a madrugada de sexta-feira colocou em risco a cicatrização e o bem-estar físico do paciente. Caso a evolução seja positiva, está prevista uma nova intervenção no lado esquerdo do nervo já na próxima segunda-feira, 29 de dezembro.

Vigilância apertada e calendário judicial

A permanência de Jair Bolsonaro no hospital decorre sob condições de segurança máxima. O antigo presidente está a cumprir uma sentença por tentativa de golpe de Estado e a sua transferência da Superintendência da Polícia Federal para a unidade hospitalar foi pessoalmente autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

À porta do quarto, agentes da Polícia Federal mantêm uma vigilância de 24 horas por dia. De acordo com as normas impostas pelo tribunal, as visitas estão limitadas a um familiar de cada vez, mantendo-se a proibição para aliados políticos.

Se o plano de recuperação se mantiver, a alta médica está agendada para o dia 31 de dezembro, momento em que Bolsonaro deverá regressar à cela para continuar o cumprimento da sua pena.

