Bolsonaro operado com sucesso sob vigilância estrita: o Natal do "preso de Brasília"

O antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi submetido cerca da hora do almoço desta quinta-feira, 25 de dezembro, a uma intervenção cirúrgica de urgência para a correção de duas hérnias inguinais. A operação, realizada no Hospital DF Star, em Brasília, teve início por volta das 08h00 locais (11h00 em Lisboa) e prolongou-se por cerca de três horas e meia, terminando pouco antes das 14h30 na hora da capital portuguesa.O procedimento foi classificado como "bem-sucedido" pela sua mulher, Michelle Bolsonaro. Através das redes sociais, a ex-primeira-dama tranquilizou os apoiantes, referindo que o procedimento decorreu "sem complicações" e que a família aguarda agora a recuperação total da anestesia.Esta cirurgia marca a primeira vez que o agora apelidado "preso de Brasília", atualmente com 70 anos, deixa as instalações da Superintendência da Polícia Federal desde que foi encarcerado, em novembro. O ex-chefe de Estado brasileiro cumpre uma pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, na sequência do desfecho das eleições de 2022.Muita segurança e isolamento digitalA saída temporária para fins médicos foi autorizada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Mas a liberdade hospitalar é meramente física: Moraes impôs um protocolo de segurança rigoroso. Dois agentes da Polícia Federal guardam permanentemente a porta do quarto, e equipas de fiscalização estão posicionadas em pontos estratégicos do centro médico.Além disso, o ex-presidente está em isolamento digital completo. É proibida a entrada de telemóveis, computadores ou qualquer dispositivo de comunicação no quarto. Apenas Michelle Bolsonaro tem permissão para o acompanhar de forma contínua, sendo que qualquer outra visita, incluindo a dos filhos, depende de autorização judicial expressa.Apesar do estado de saúde debilitado -- agravado por sequelas do atentado sofrido em 2018, que lhe causam crises crónicas de soluços e tonturas --, o nome de Bolsonaro continua no centro do debate eleitoral. Horas antes da cirurgia, o senador Flávio Bolsonaro confirmou aos jornalistas que o pai o nomeou formalmente como o candidato do Partido Liberal (PL) às eleições presidenciais do próximo ano..Filho mais velho de Bolsonaro diz que pai o escolheu como candidato a presidente. Este anúncio clarifica o xadrez político para 2026. Flávio Bolsonaro deverá enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva, que, aos 80 anos, já manifestou a intenção de concorrer a um quarto mandato. Para os aliados do "bolsonarismo", a candidatura de Flávio é vista como a continuidade do projeto político do pai, que permanece impedido de concorrer devido às condenações judiciais.O ex-presidente deverá permanecer internado entre cinco a sete dias antes de regressar à prisão, dependendo da evolução do seu quadro clínico.