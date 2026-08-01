Sobe para 136 o número de portugueses mortos nos sismos na Venezuela

O número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 136, indicou neste sábado, 1 de agosto, o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 108 adultos e 28 menores, 116 tinham também a nacionalidade venezuelana.Em relação aos desaparecidos, que na quinta-feira eram dez, são agora cinco.Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo os dados oficiais.Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos..Número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela sobe para 116.Sobe para 135 número de portugueses e lusodescendentes mortos pelos sismos na Venezuela\n\n