Sobe para 130 número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que abalou a Venezuela

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 130 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado esta quarta-feira, 22 de julho, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.O balanço anterior, divulgado na segunda-feira, indicava 121 portugueses e lusodescendentes mortos.Entre os 130 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 102 eram adultos e 28 menores, 112 tinham também a nacionalidade venezuelana.O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 31 cidadãos portugueses.O número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela há quase um mês subiu para 5.346, segundo o último balanço oficial divulgado na terça-feira.De acordo com o relatório diário publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, 5.346 pessoas perderam a vida na catástrofe, contra 5.278 registadas no dia anterior. O número de feridos mantém-se em 16.740.Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos..Venezuela recebe 346 milhões de dólares do FMI para reconstrução após sismos.Número de mortos no sismo na Venezuela sobe para 4829.Sismos na Venezuela. Caracas nomeia representante nos EUA como ministro para o exterior.Seguro elogia "bravura" de equipa portuguesa que esteve em missão na Venezuela após os sismos