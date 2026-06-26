Sismos na Venezuela. As imagens dos resgates de um bebé e três crianças

Nas horas após os dois sismos na Venezuela na noite de quarta-feira, 24 de junho, equipas de resgate e os habitantes das cidades afetadas apressaram-se a procurar e a tentar salvar quem estivesse debaixo das ruínas de edifícios que não resistiram. Pelo menos 235 pessoas morreram, entre elas nove portugueses e lusodescendentes, e 4300 ficaram feridas. Estima-se que centenas de pessoas estejam desaparecidas.Num vídeo partilhado nas redes sociais, pode-se ver um grupo a conseguir retirar um bebé, aparentemente ileso, dos escombros de um edifício em ruínas. Segundo o jornal Clarín, foi um grupo de vizinhos que, através dos seus esforços, conseguiu encontrar e retirar a criança a chorar. “Deus é grande”, ouve-se um deles exclamar..Noutro vídeo, os resgatadores conseguem encontrar uma criança entre os destroços em La Guaira, cidade costeira da Venezuela que foi particularmente afetada pelos sismos, que tiveram epicentro na cidade de Morón, a cerca de 150 quilómetros.Nas imagens, vê-se uma criança a sair por uma brecha aberta pelas equipas de resgate. Do mesmo espaço, saem as suas duas irmãs, ambas mais velhas. “Somos três aqui”, ouve-se uma delas a dizer no vídeo. Todos os irmãos foram retirados com vida..De acordo com a BBC Mundo, os esforços das equipas de resgate no terreno têm sido "frenéticos", embora com clara falta de meios."Os socorristas não dão conta do recado. Estão a resgatar as pessoas com unhas e dentes", disse o estudante Antoan Marín à emissora. “Não têm equipamento especializado”, acrescentou, pedindo ajuda.