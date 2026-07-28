Sismo de magnitude 7,1 atinge sul do Japão faz um morto e dezenas de feridos

Um sismo com uma magnitude de 7,1 atingiu esta terça-feira, 28 de julho, a província de Kumamoto, no sul do Japão. No seguimento do terramoto foi emitido alerta de tsunami, entretanto suspenso, com apelos à população para que se mantivesse afastada das zonas costeiras.De acordo com informações mais recentes, uma pessoa morreu na derrocada de uma casa e pelo menos 50 ficaram feridas, milhares de casas ficaram sem energia elétrica e muitas estradas foram danificadas.. "Já fomos informados de que houve feridos", disse a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. "Houve cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos em estradas e pontes e o colapso de edifícios", acrescentou.Segundo as autoridades locais, pelo menos 12 pessoas estão em estado grave devido a fraturas e ferimentos causados pela queda de destroços, telhas e colapso parcial de estruturas.Várias pessoas que seguiam no comboio de alta velocidade ficaram feridas, um comboio de mercadorias descarrilou, vários edifícios sofreram danos e muitas estradas ficaram com fissuras, segundo adiantam os meios de comunicação social locais citados pela Reuters. Registou-se ainda uma explosão num centro comercial, que terá resultado na derrocada parcial de um piso. De acordo com a televisão pública NHK, há 20 a 30 funcionários presos nos escombros e dezenas de pessoas incontactáveis..A operadora do centro comercial, o Aeon Mall, confirmou que se registou uma explosão decorrente do sismo, mas assegurou que isso aconteceu depois de funcionários e clientes terem abandonado as instalações. No entanto, a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão explicou que muitas pessoas podem estar presas nos escombros.A televisão pública adiantou ainda que há também vários desaparecidos numa fábrica de papel da província de Kumamoto.Os serviços ferroviários, incluindo os comboios de alta velocidade foram suspensos.Segundo as primeiras informações da Autoridade de Regulação Nuclear do Japão, não terá havido danos nas centrais nucleares de Sendai e Genkai.As autoridades indicaram que o epicentro localizou-se ao largo da costa da ilha de Kyushu, a uma profundidade de 10 quilómetros. O terramoto foi registado às 16:27 locais (08:27 em Lisboa) e foi seguido, cerca de 45 minutos depois, por um segundo sismo, de magnitude 6,1, também em Kumamoto.Há dez anos, Kumamoto foi atingida por um terramoto que fez mais de 275 mortos e 2700 feridos e danificou ou destruiu dezenas de milhares de casas.