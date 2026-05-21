Shlomo Ben-Ami: “Dediquei a minha vida à solução de dois Estados. Mas essa solução já não existe”
FOTO: Leonardo Negrão
Internacional

Shlomo Ben-Ami: “Dediquei a minha vida à solução de dois Estados. Mas essa solução já não existe”

Historiador israelita, formado em Oxford, Shlomo Ben-Ami foi ministro dos Negócios Estrangeiros e esteve envolvido em 2000 nas negociações de Camp David, promovidas pelo presidente americano Bill Clinton, entre Ehud Barack e o líder palestiniano Yasser Arafat. Muito crítico do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esteve em Lisboa para o Foro La Toja e falou com o DN sobre desafios de Israel.
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