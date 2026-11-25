Shenzhou-24 acopla à estação espacial chinesa com primeiro astronauta estrangeiro a bordo
A nave tripulada chinesa Shenzhou-24, que transporta o primeiro astronauta estrangeiro a viajar até à estação espacial chinesa Tiangong, o paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, acoplou na madrugada desta quarta-feira, 25 de novembro, ao complexo orbital.
A acoplagem foi concluída às 11:56 locais (03:56 em Lisboa), na porta dianteira do módulo central Tianhe, depois de a nave ter descolado às 08:18 (00:18 em Lisboa) do centro de lançamento espacial de Jiuquan, no noroeste da China, informou a agência chinesa responsável pelo programa espacial tripulado.
A missão marca a primeira participação de um estrangeiro no programa espacial tripulado chinês e a chegada inédita de um astronauta de outro país à Tiangong, cuja construção foi concluída no final de 2022. Além do paquistanês, Muhammad Zeeshan Ali, a tripulação inclui os chineses Tang Hongbo, de 51 anos, e Wu Yi, de 39.
Os três entraram na estação, onde os astronautas da missão Shenzhou-23 já tinham concluído os preparativos para os receber.
Ali, especialista em carga útil, participará, durante a sua estadia, em experiências científicas desenvolvidas conjuntamente pela China e pelo Paquistão, incluindo projetos nas áreas da biotecnologia e da ciência dos materiais.
O astronauta paquistanês regressará à Terra a bordo da Shenzhou-23, após uma breve estadia, juntamente com os astronautas chineses Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, a primeira astronauta de Hong Kong, que chegaram à estação em maio passado.
Já Zhu Yangzhu, comandante da Shenzhou-23, permanecerá em órbita para completar a primeira estadia de um ano no âmbito do programa espacial tripulado chinês.
A experiência permitirá estudar os efeitos das estadias prolongadas no espaço sobre a saúde, o desempenho e as condições de trabalho dos astronautas, bem como testar sistemas de proteção para futuras missões, segundo a imprensa estatal chinesa.
Xi descreve Tiangong como uma "arca de paz, amizade e cooperação"
No seguimento do lançamento desta missão, o presidente chinês, Xi Jinping, defendeu a utilização pacífica do espaço e o reforço da cooperação internacional, numa mensagem dirigida ao homólogo paquistanês, Asif Ali Zardari.
"A China deseja trabalhar com todos os países, incluindo o Paquistão, para defender a bandeira da utilização pacífica do espaço", afirmou Xi, citado pela televisão estatal chinesa CCTV.
O líder chinês descreveu a estação espacial chinesa Tiangong como uma "arca de paz, amizade e cooperação" e defendeu o aprofundamento da cooperação internacional e a melhoria da governação mundial do espaço exterior, para que a exploração espacial beneficie toda a humanidade, segundo o jornal paquistanês Dawn.
Xi considerou que a exploração espacial conjunta por astronautas dos dois países constitui um testemunho da amizade histórica entre a China e o Paquistão e um novo resultado significativo da cooperação bilateral.
Já o presidente paquistanês destacou que a missão abre novas perspetivas para o programa espacial do país e permitirá explorar as oportunidades oferecidas pelo espaço para responder a desafios na Terra.
A China e o Paquistão acordaram, em fevereiro de 2025, integrar astronautas paquistaneses no programa espacial chinês, no âmbito de uma cooperação bilateral que coincide este ano com o 75.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.
A Tiangong, composta pelo módulo central Tianhe e pelos laboratórios Wentian e Mengtian, foi concebida para operar durante pelo menos uma década e poderá tornar-se a única estação espacial habitada em órbita terrestre baixa, após a desativação da Estação Espacial Internacional, prevista para 2032.
A China mantém a meta de enviar astronautas à Lua antes de 2030.