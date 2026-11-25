A experiência permitirá estudar os efeitos das estadias prolongadas no espaço sobre a saúde, o desempenho e as condições de trabalho dos astronautas, bem como testar sistemas de proteção para futuras missões, segundo a imprensa estatal chinesa.

Xi descreve Tiangong como uma "arca de paz, amizade e cooperação"

No seguimento do lançamento desta missão, o presidente chinês, Xi Jinping, defendeu a utilização pacífica do espaço e o reforço da cooperação internacional, numa mensagem dirigida ao homólogo paquistanês, Asif Ali Zardari.

"A China deseja trabalhar com todos os países, incluindo o Paquistão, para defender a bandeira da utilização pacífica do espaço", afirmou Xi, citado pela televisão estatal chinesa CCTV.

O líder chinês descreveu a estação espacial chinesa Tiangong como uma "arca de paz, amizade e cooperação" e defendeu o aprofundamento da cooperação internacional e a melhoria da governação mundial do espaço exterior, para que a exploração espacial beneficie toda a humanidade, segundo o jornal paquistanês Dawn.

Xi considerou que a exploração espacial conjunta por astronautas dos dois países constitui um testemunho da amizade histórica entre a China e o Paquistão e um novo resultado significativo da cooperação bilateral.

Já o presidente paquistanês destacou que a missão abre novas perspetivas para o programa espacial do país e permitirá explorar as oportunidades oferecidas pelo espaço para responder a desafios na Terra.

A China e o Paquistão acordaram, em fevereiro de 2025, integrar astronautas paquistaneses no programa espacial chinês, no âmbito de uma cooperação bilateral que coincide este ano com o 75.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

A Tiangong, composta pelo módulo central Tianhe e pelos laboratórios Wentian e Mengtian, foi concebida para operar durante pelo menos uma década e poderá tornar-se a única estação espacial habitada em órbita terrestre baixa, após a desativação da Estação Espacial Internacional, prevista para 2032.

A China mantém a meta de enviar astronautas à Lua antes de 2030.