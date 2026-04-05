Um outdoor em Teerão com os três líderes supremos.
Um outdoor em Teerão com os três líderes supremos. FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Será que a ‘fatwa’ de Khamenei ao nuclear morreu com ele?

Não é claro que uma 'fatwa' morra com quem a decretou, mas há quem alegue que a sua autoridade depende da reafirmação do sucessor. E Mojtaba ainda não falou sobre o tema.
Susana Salvador
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