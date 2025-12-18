Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Ex-presidente brasileiro, Jair BolsonaroEPA/Isaac Fontana
Internacional

Senado brasileiro aprova projeto de lei que tenta reduzir pena do ex-presidente Bolsonaro

O atual presidente brasileiro Lula pode vetá-lo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Senado brasileiro aprovou na quarta-feira, 17 de dezembro, o projeto de lei que procura reduzir as penas do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, bem como de outros participantes na tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022.

O texto, apoiado pela maioria conservadora no Congresso, poderia reduzir a condenação de Jair Bolsonaro para dois anos e quatro meses.

O projeto, que tinha sido aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, contou com 48 votos a favor e 25 contra, e agora será enviado para a Presidência da República.

O atual presidente brasileiro Lula pode vetá-lo.

Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Congresso brasileiro aprova lei que reduz pena de Jair Bolsonaro e outros condenados
Brasil
Jair Bolsonaro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt