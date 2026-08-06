Seca na Europa encerra reatores nucleares e revela moto da II Guerra Mundial e ossos de mamute

No início da semana, a marinha romena realizou uma explosão controlada de uma rocha no Danúbio para ajudar a redirecionar água de arrefecimento essencial, proveniente do rio, para o último reator nuclear em funcionamento do país. Esta foi apenas uma das medidas tomadas por vários países europeus para combater a seca que se tem abatido sobre parte do continente. A Roménia e a Hungria foram dois dos países que tiveram de encerrar, pela primeira vez, alguns dos reatores nucleares arrefecidos graças à água do Danúbio. Os níveis do rio atingiram mínimos históricos, agravando a crise energética nestes países. A Roménia declarou mesmo o estado de emergência nacional para todo o mês de agosto, depois da descida do nível da água do Danúbio ter levado ao encerramento parcial da central nuclear de Cernavoda..A Hungria, por seu lado, teve de reduzir drasticamente as operações na central nuclear de Paks, mas conseguiu evitar o encerramento completo, uma vez que o nível das águas começou ontem a subir um pouco no Danúbio.Mas a produção de energia não é a única coisa que a seca na Europa está a perturbar. Também o transporte fluvial está a ser afetado. A Alemanha, maior economia da União Europeia, já alertou que a descida das águas do Reno a níveis mínimos em 150 anos, não só ameaça a economia alemã como põe em causa as cadeias de abastecimento, uma vez que aquele rio é uma via navegável crucial no coração económico da Europa. O Reino Unido também não escapou à seca, com as autoridades a alertarem para a possível falta de alguns alimentos se a vaga de calor se prolongar. A descida das águas dos rios - que levou ao cancelamento de cruzeiros e viagens de navios de carga - também permitiram descobertas algo insólitas. Além de vários navios afundados, foram encontradas bombas e até uma motorizada dos tempos da II Guerra Mundial. E na aldeia de Ryahovo, no norte da Bulgária, um morador descobriu os ossos de um mamute no leito do rio, com os especialistas do Museu Regional de História da cidade vizinha de Ruse a acorrerem logo ao local para investigar a rara descoberta de um gigante da Idade do Gelo.