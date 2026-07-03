“Se me perguntarem qual a coisa mais importante que permitiu aos EUA prosperar, eu diria a Constituição”
FOTO: Paulo Spranger
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“Se me perguntarem qual a coisa mais importante que permitiu aos EUA prosperar, eu diria a Constituição”

De passagem por Portugal para o Estoril Political Forum, Marc Plattner, co-fundador do Journal of Democracy, falou ao DN sobre os desafios dos EUA no momento em que celebram 250 anos da Declaração de Independência - desde preservar a herança dos Pais Fundadores a lidar com a concorrência da China pela supremacia mundial.
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