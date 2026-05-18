Sara da Costa. “Na Áustria, há mais homens chamados Franz presidentes de câmara do que mulheres”

Como é que uma portuguesa nascida no Porto vai parar à Áustria?A história é bastante simples. A minha mãe é austríaca, o meu pai é português, o meu irmão e eu nascemos no Porto e aos meus 10 anos os meus pais divorciaram-se e a minha mãe quis voltar para a Áustria. E foi assim que fui lá parar.E notou muita diferença? Foi uma grande mudança. A sorte é que sempre falei alemão, a minha mãe sempre falou alemão comigo, acho que é um privilégio que eu tive de crescer com estas duas línguas e é algo que eu também estou a tentar passar para a minha filha, que está a crescer na Áustria. Falo todos os dias português com ela, porque é um pequeno tesouro crescer com várias perspetivas e línguas. Obviamente, foi uma mudança, mas os meus pais prepararam tudo muito bem, não foi aquele choque traumático que provavelmente se estaria à espera.Como é que entrou na política \u0007e que percurso fez até chegar a vereadora da Câmara de Viena? Foi um longo percurso que começou aos 13 anos, quando começou a guerra no Iraque, em 2003, e obviamente houve várias manifestações. Na altura também havia um governo de extrema-direita na Áustria, houve ali uma série de cortes que também afetaram as escolas. Aquilo foi um tempo, para mim como jovem, bastante mexido, e isso foi o que me cativou, o lutar contra a guerra, lutar por mais justiça. Em 2008 entrei para a Juventude Socialista, lá na Áustria, e desde aí comecei a trabalhar, fui para vereadora a nível distrital em 2018 até ao ano passado. E depois fui eleita como membro do Parlamento Regional, porque Viena tem uma especificidade que não é só cidade, também é um estado regional, ou seja, também temos o poder de votar em leis.Um dos seus temas de eleição, como se vê tanto pela sua página no SPÖ, como também numa das suas intervenções em Cascais, é a habitação e o futuro das cidades inclusivas. Como é que se interessou por este tema?O que vivemos sempre em Viena e o que nós acreditamos é que cada pessoa merece uma habitação digna. A habitação é a base de tudo, a maneira como eu vivo define a qualidade de vida, define as preocupações que se tem, é uma base de tudo e em Viena temos uma história muito longa. Nós começámos com a habitação municipal há 100 anos e sempre com a ideia de que aquilo não é só um apartamento, tem que ter lá um infantário, um supermercado, jardins, acho que quase todos os prédios que são construídos em Viena têm varanda, ou seja, um bocado de espaço livre. Há 100 anos, ainda não havia cozinhas nos apartamentos, mas havia cozinhas coletivas e lavandarias coletivas, sempre numa ideia de criar comunidade e de proporcionar uma vida digna para os cidadãos da cidade. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, a habitação está sempre a adaptar-se, nós agora temos um grande problema com os custos de energia, um grande tema ao qual a habitação também está ligada. Agora a Europa está a viver uma crise da habitação. O que Viena tem feito para a combater?Há alguns anos criámos uma regra que quando há projetos grandes é tudo coordenado com a cidade de Viena, onde definimos as áreas verdes, uma série de critérios de qualidade. Ou seja, as pessoas que vivem em habitações municipais ou cooperativas têm provavelmente uma melhor qualidade nos apartamentos do que no mercado privado. E nesses projetos grandes dois terços têm que ser habitação subsidiada, ou seja, têm que ser ou habitações municipais ou habitações cooperativas, ou pelo menos têm um preço máximo de renda, acho que são cerca de 10 euros por metro quadrado, enquanto que no privado estamos a falar de cerca do dobro, dependendo também da região de Viena. Acho que essa foi uma das medidas mais efetivas que tomámos nos últimos anos, regular o mercado em termos de preços. Só recentemente é que a União Europeia começou a abordar a crise da habitação. Com base na sua experiência que conselhos é que ofereceria a Bruxelas?Uma coisa que nós tentamos sempre promover, quando temos a possibilidade de o fazer, é a maneira como financiamos o nosso sistema. Damos dinheiro a pessoas que querem investir nesses projetos e tudo o que é lucro tem que voltar para dentro do sistema, de certo modo aquilo financia-se praticamente por si próprio. Acho que a UE estaria a dar um grande apoio, tanto aos Estados europeus, mas também, e principalmente aos municípios, se entrasse num sistema assim. Todos sabemos que financiar projetos assim custa dinheiro, que o dinheiro não cresce nas árvores, por isso temos que pensar em modelos sustentáveis.A crise da habitação também poderá ter um impacto político, com um discurso que associa esta crise à imigração. Acha que esta crise pode dar um impulso à extrema-direita na Europa? Eu não ligaria a crise da migração com a crise da habitação, mas a extrema-direita liga. Aliás, a extrema-direita quando quer escolhe tudo o que lhe surge à frente para falar sobre migração, ou para culpar migrantes por outros problemas que existem. Olhando para o modelo de Viena, o que nós conseguimos impedir - e é algo que a extrema-direita usa, dizendo que há bairros onde já não dá para entrar porque a criminalidade subiu - é que lá esse tipo de bairros não existe, nos distritos mais ricos há prédios municipais e cooperativos. Há uma diversidade em todas as partes da cidade que impede isso de acontecer, não há aquele estigma de que eles vivem naquele bairro. Obviamente que a extrema-direita na Áustria também é muito forte e tenta pôr os problemas na migração, mas os problemas são sempre outros, e é disso que temos que tratar para combater o crescimento da extrema-direita.Outra das suas áreas de eleição é a questão dos direitos das \u0007mulheres, do feminismo. Qual \u0007é a sua experiência na Áustria e como vê a realidade na Europa?Em princípio, temos todos os mesmos problemas. Um dos maiores problemas que temos atualmente na Europa, e que na Áustria não é diferente, é a violência doméstica. É um tema que não foi falado durante muitos anos, mas que sempre esteve lá, e que agora temos que tratar. Combater a violência doméstica, criar espaços seguros, proporcionar vidas independentes para mulheres. Em Portugal a violência doméstica é um problema gravíssimo. Em Viena o problema também existe, mas há uma grande tradição de abrigos para mulheres, o primeiro foi aberto em 1975. A Convenção de Istambul, que foi ratificada por Portugal e pela Áustria, estipula que há um certo número de lugares que se tem de proporcionar por 10 mil habitantes, e Viena é a única cidade na Áustria que tem esse número de lugares. Temos cinco abrigos, um é só para mulheres jovens, que têm outras dificuldades quando são afetadas por violência doméstica porque estão no início da vida, temos que ajudar talvez a acabar o ciclo de educação, começar viver uma vida independente... E acho que a habitação, para voltar ao tema, é uma chave também para proporcionar vidas independentes para mulheres. Porque é que as mulheres não saem de relações violentas? Porque não têm os meios para sair de casa, ainda não ganhamos o mesmo que os homens, e isso também é um problema na Europa e que agora a UE está a tentar tratar, e estamos a ir num bom caminho.Vamos conseguir ter igualdade?Se continuarmos neste passo vamos precisar de 123 anos para realmente termos igualdade. É muito tempo, eu já não vou viver, a minha filha também não, é uma perspetiva um bocado triste. Nós em Viena criámos, só para dar um exemplo da habitação, apartamentos próprios para pais solteiros - que na maioria são mães solteiras - , que são mais baratos, porque sabemos que quando se vive sozinha com crianças as oportunidades financeiras são limitadas. Estes apartamentos têm paredes flexíveis, dá para mudar os quartos. São uma série de coisas onde nos tentamos adaptar às realidades diferentes que vivem na nossa cidade, Viena foi sempre uma cidade muito diversa, também tem a ver com a nossa história do Império Austro-Húngaro.O que é que se pode fazer para melhorar os direitos das mulheres numa Europa tão díspar, em que temos, por exemplo, uma França que já tem o direito ao aborto na Constituição mas também a mulher que foi violada durante décadas pelo marido e pelos amigos, mas também violência doméstica e desigualdade salarial? Se tivesse a solução já lá estávamos. Infelizmente acho que não há uma solução única, cada país tem culturas diferentes. Pode começar por Bruxelas a criar regras... Existe uma diretiva de Bruxelas, que tem de ser transposta agora, que é uma base para criar alguma transparência salarial, para saber que o colega trabalha o mesmo que eu mas ganha o dobro, para saber qual é a realidade. Não sei como é cá, mas na Áustria as empresas não querem proporcionar essas informações, o que dificulta a situação. Existe também a iniciativa Women On Board, que não abrange a maioria das mulheres, mas que tenta quebrar um teto de vidro a fim de ter uma paridade nos empregos do topo. Se continuarmos por aí e tentar realmente implementar uma igualdade salarial, acho que a UE pode pelo menos criar uma casa que una a Europa, e os países com todas as dificuldades e diferenças que têm, para chegarmos ao mesmo objetivo.Também falou em Cascais sobre a perspetiva feminina influenciar as políticas. Há sempre aquele mito de que as mulheres são mais pacíficas... Não acredito bem nisso, porque há muitas mulheres que são o oposto, é uma questão do que se viveu, porque a socialização das mulheres é totalmente diferente da dos homens. Nós sabemos que as mulheres fazem a maior parte do trabalho não pago em casa, ou seja mais provavelmente uma mulher terá uma perspetiva de como é andar com o carrinho numa cidade, que é uma coisa que nos afeta muito lá em Viena. Porque não tem só a ver com andar com o carrinho, andar com o carrinho é a mesma coisa que andar com uma cadeira de rodas, e afeta o espaço urbanos, os transportes. E as mulheres, pelo facto de ganharem menos, precisam mais do Estado e das infraestruturas a funcionar. Em Viena, nós sabemos que as mulheres andam muito a pé, portanto temos que ter um infantário à porta, um supermercado, todas as coisas que precisam no dia-a-dia, e isso é uma perspetiva que as mulheres trazem da realidade que têm no dia-a-dia. Em geral, acho que é esse o benefício que as mulheres trazem, mas também o direito de ver essas perspetivas representadas na política.Esse é um exemplo num nível mais local. Mas acredita que, no geral, algo dirigido por uma mulher política é diferente de um homem? Não sei, porque mulheres, para chegarem a esse ponto de gerir, têm que passar por muitos obstáculos e adaptar-se muito, têm sempre que mostrar um bocadinho mais, ser um bocadinho mais masculinas, e serem sempre um bocadinho melhores do que homens na mesma posição. Não acredito que haja aí uma grande diferença, mas, obviamente, que a socialização que as mulheres têm, que cuidam mais e que também aprendem, e não é por serem mulheres, é simplesmente pelo que a sociedade lhes ensina, têm um bocadinho mais sensibilidade para outras pessoas. Isso eu acho que realmente possa ser alguma diferença, mas acho que não é algo natural, é algo que nós aprendemos como sociedade. Homens são educados de uma maneira e têm certos privilégios e mulheres são educadas de outra maneira. Como é o panorama das mulheres na política na Áustria?Poderia ser melhor. Houve uma chanceler, mas foi num governo interino, não foi eleita. Enquanto os homens não resolviam a situação, estava ali uma mulher, estou a brincar... Quanto ao meu partido, a primeira presidente foi eleita em 2018, mesmo um partido que diz ser feminista demorou muito para ter uma mulher a gerir. A Áustria tem também uma quota instituída por lei de cerca de 40% de mulheres no Parlamento nacional e no Parlamento regional onde eu estou, o SPÖ tem 50%. No geral, e acho interessante, quanto mais para cima, mais a representação melhora. Mas quando se olha para as autarquias, e para a política que está perto das pessoas, a representação das mulheres é péssima. Em termos de presidentes de câmara, acho que temos 20% de mulheres. Na Áustria, há mais homens chamados Franz presidentes de câmara do que mulheres.Ao mesmo tempo temos mulheres à frente do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e da diplomacia do bloco. Quanto mais para cima, melhor. É um acaso ou poderá vir a ser uma tendência? Acho que não é um acaso de todo. É consequência de políticas feitas ao longo dos últimos anos. Mas também não diria que é uma tendência porque há sempre o perigo dos retrocessos. Espero que isto se equilibre e se torne normalidade, não têm que ser as três, mas que haja um equilíbrio quando olhamos para as pessoas que nos representam, porque também influencia as perspetivas que as raparigas têm do mundo, onde é que se veem representadas, onde é que elas veem as mulheres...Que conselho dava a uma menina de 13 anos que está a interessar-se por política? Não ter medo de ser ela própria e simplesmente fazer, porque vale a pena, porque é importante, é uma perspetiva que conta, nós somos metade da população. Não ter medo de enfrentar esse terreno e, certamente, ela vai encontrar aliadas lá.