Sara da Costa é vereadora da Câmara de Viena e membro do parlamento regional pelo SPÖ.
Sara da Costa é vereadora da Câmara de Viena e membro do parlamento regional pelo SPÖ.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Internacional

Sara da Costa. “Na Áustria, há mais homens chamados Franz presidentes de câmara do que mulheres”

Nascida no Porto, foi para a Áustria com dez anos. Aos 13 deixou-se conquistar pela política e agora é vereadora de Viena e membro do parlamento regional. Esteve em Cascais na ACT NOW Mayors.
Ana Meireles
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