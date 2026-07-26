A senadora é da Big Island ou Hawai’i, a Ilha Grande, a maior do Havai, mesmo que seja em Oahu que fica Honolulu, a capital.
A senadora é da Big Island ou Hawai’i, a Ilha Grande, a maior do Havai, mesmo que seja em Oahu que fica Honolulu, a capital.Foto: Leonardo Negrão
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Samantha DeCorte. A senadora havaiana orgulhosa do brasão da família Medeiros

No Havai é possível representar a comunidade nativa das ilhas e ao mesmo tempo querer descobrir as raízes portuguesas. É o caso de Samantha DeCorte, que esteve agora em Portugal a convite da FLAD.
Leonídio Paulo Ferreira
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