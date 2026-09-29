Sabotagem em gasoduto na Síria leva a interrupção de abastecimento de gás

Uma explosão resultante de um "ato de sabotagem" num gasoduto no leste da Síria provocou a interrupção do abastecimento de gás às centrais elétricas, informou esta terça-feira a agência oficial Sana.

De acordo com a agência de notícias, "na segunda-feira à noite, deflagrou um incêndio num gasoduto entre a região de Al-Shoula e Deir Ezzor, devido à explosão de uma válvula de corte resultante de um ato de sabotagem".

"O incêndio interrompeu o transporte de gás da fábrica de Al-Jabsah para as centrais elétricas", acrescentou a agência, citando um responsável da Syrian Petroleum Company.

O incidente ocorre numa altura em que os sírios saíram às ruas em meados de setembro para protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis, devido à guerra regional com o Irão, de acordo com as autoridades.

A produção de petróleo, gás e eletricidade da Síria foi fortemente afetada pela guerra civil que assolou o país entre 2011 e 2024.

Antes da guerra, a Síria produzia diariamente 30 milhões de metros cúbicos de gás para a produção de eletricidade, contra apenas 8,5 milhões atualmente.

A estimativa das necessidades atuais do país situa-se entre 22 e 25 milhões de metros cúbicos de gás por dia, segundo o ministro da Energia, Mohammad al-Bachir.

A Síria assinou, em junho, um contrato com a gigante energética norte-americana ConocoPhillips para desenvolver o setor do gás, numa altura em que o país procura atrair investidores para modernizar as suas infraestruturas após a guerra.