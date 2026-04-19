Rutte minimiza ameaça de saída dos EUA da NATO e elogia reforço europeu na defesa

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse não acreditar que os Estados Unidos deixem a Aliança Atlântica, possibilidade que se tem especulado nas últimas semanas, após as críticas do presidente norte-americano Donald Trump à organização militar. "Não vejo os Estados Unidos a deixar a NATO", disse Rutte, em entrevista à edição deste domingo, 19 de abril, do jornal Die Welt."O presidente Trump está visivelmente dececionado com alguns membros da NATO. E eu entendo a sua frustração", acrescentou Rutte. O líder da organizaçã militar ambém saudou o desejo da Europa de desempenhar um maior papel na aliança.Segundo o secretário-geral da NATO, "é uma boa notícia" que a Europa queira ter "um papel maior na NATO". "É uma evolução de uma dependência prejudicial para uma aliança transatlântica baseada em uma parceria genuína", afirmou o responsável, que destacou o papel "exemplar" da Alemanha e defendeu gastos "inteligentes" em Defesa.Sob a liderança do chanceler Friedrich Merz, o governo alemão estabeleceu a meta de tornar a Alemanha a potência militar convencional mais forte da Europa. Isso implica um aumento considerável nos gastos com defesa, projetados para atingir 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2029.Rutte também defendeu o aumento da participação da sociedade civil nos gastos com Defesa, argumentando que estes investimentos não devem ser vistos como algo "repreensível". “A nossa indústria de defesa desempenha um papel central na garantia de nossa segurança contínua", sublinhou.A posição de Rutte surge depois de Donald Trump ter reiterado a possibilidade de os EUA deixarem a NATO, "considerando seriamente" a retirada da aliança, que apelidou de "tigre de papel". A declaração ocorreu no início do mês,Além disso, em declarações ao Die Welt, Rutte destacou o papel da China, da Coreia do Norte e do Irão na guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e denunciou Teerão como "exportador do caos" há décadas. "Juntamente com a China e a Coreia do Norte, o Irão desempenhou um papel decisivo no apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Durante décadas, o Irão tem sido um exportador de caos, não apenas na sua própria região, mas em todo o mundo", enfatizou..“A NATO precisa de se tornar mais europeia para manter a sua força”.Alemanha quer austeridade na UE para cumprir metas da NATO em gastos com defesa