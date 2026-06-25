Marco Rubio está numa viagem pelo Golfo Pérsico. Aqui com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Marco Rubio está numa viagem pelo Golfo Pérsico. Aqui com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al NahyanTHE UAE PRESIDENTIAL COURT / EPA
Internacional

Rubio avisa que Estados Unidos querem um acordo com o Irão mas "não a qualquer preço"

Secretário de Estado norte-americano reiterou a oposição de Washington à imposição de tarifas à navegação no Estreito de Ormuz, afirmando que a situação pode conduzir a um "caos total".
DN/Lusa
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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse esta quinta-feira, 25 de junho, no Bahrain, que os Estados Unidos pretendem um acordo com o Irão, mas "não a qualquer preço".

Falando durante uma deslocação ao Golfo Pérsico, Rubio frisou que a segurança dos países do Golfo não vai ficar comprometida.

Em Manama, Bahrein, Rubio reiterou a oposição de Washington à imposição de tarifas à navegação no Estreito de Ormuz, afirmando que a situação pode conduzir a um "caos total".

"Se aceitarmos que uma taxa possa ser cobrada pela utilização de uma via navegável internacional simplesmente por estar próxima das águas territoriais de um país, isso espalhar-se-ia pelo mundo como uma epidemia", alertou Rubio durante uma reunião com os homólogos do Conselho de Cooperação do Golfo.

O memorando de entendimento assinado entre Teerão e Washington para pôr fim à guerra estipula que "a República Islâmica do Irão venha a adotar medidas, empregando os melhores esforços, para garantir a passagem segura dos navios comerciais".

O texto especifica que a passagem de navio pelo Estreito de Ormuz vai ser isenta de taxas "apenas por 60 dias" e não antecipa o que pode acontecer após o fim do prazo.

Na noite de qurta-feira, 24 de junho, o presidente dos Estados Unidos insistiu que as autoridades iranianas estão a ceder a "tudo" o que ele quer, a menos de uma semana de os dois países retomarem conversações a nível técnico.

"A guerra está a correr muito bem. Como sabem, estamos a ganhar por goleada. O Irão está a fazer concessões muito importantes. Veremos o que acontece, mas tem sido muito, muito, muito contundente. O Irão está a aceitar tudo o que eu quero, e não lhes resta outra opção", afirmou Donald Trump em declarações à imprensa no final de um encontro com senadores republicanos.

"Caso contrário, simplesmente voltaremos e faremos o que tivermos de fazer", ameaçou novamente.

Trump fez estas declarações horas depois de ter ameaçado suspender "imediatamente" as negociações com o Irão caso este aprovasse portagens para o trânsito no estreito de Ormuz, embora tenha esclarecido que Teerão notificou Washington de que não o fará, em linha com o memorando de entendimento alcançado para tentar avançar para um acordo de paz no Médio Oriente.

Na véspera, o Irão e Omã acordaram criar um grupo de trabalho conjunto para alcançar um acordo sobre a "futura gestão da navegação" através do estreito de Ormuz, incluindo "discussões" com Estados costeiros do golfo Pérsico e "outras partes relevantes", antes de insistirem nos seus "direitos soberanos" sobre esta passagem estratégica.

Em todo o caso, está previsto que delegações dos Estados Unidos e do Irão retomem na próxima semana conversas a nível técnico, novamente com mediação do Paquistão e do Qatar, após os recentes contactos mantidos na Suíça ao abrigo do acordo preliminar.

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