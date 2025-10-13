Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, foi recebida em Kiev por Zelensky.
A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, foi recebida em Kiev por Zelensky.EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Rússia preocupada com potencial envio de ‘Tomahawks’ para Kiev

Depois de terem falado duas vezes ao telefone durante o fim de semana, Zelensky e Trump devem encontrar-se na sexta-feira. Kremlin afirma que as tensões estão “a aumentar de todos os lados” .
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt