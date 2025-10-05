Rússia lança maior ataque a Lviv desde o início da guerra contra a Ucrânia

Cinco pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram sem energia na Ucrânia após intensos ataques com mísseis e drones russos durante a noite, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este domingo, de acordo com a BBC."Quatro membros da mesma família, incluindo uma adolescente de 15 anos, foram mortos num ataque na aldeia de Lapaivka, tendo os ataques como alvo principal a região ocidental de Lviv", informa o mesmo meio de comunicação."A vizinha Polónia enviou caças para garantir a segurança do espaço aéreo polaco, confirmaram os militares polacos", e várias "aeronaves aliadas da NATO também foram mobilizadas". Segundo a BBC, o Ministério da Defesa russo afirmou ter realizado com sucesso um ataque "massivo" contra alvos militares e de infraestruturas ucranianos.Uma pessoa morreu também em Zaporizhzhia, onde está localizada a grande central nuclear da Ucrânia. Zelensky afirmou que "a Rússia disparou mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones de ataque" e que "a Força Aérea da Ucrânia estimou o número total [de engenhos] em 549".Lviv, uma das principais cidades ucranianas, localizada na região oeste do país, perto da fronteira com a Polónia, tem cerca de 800 mil habitantes. Segundo a BBC, sofreu várias horas de ataques, "levando à suspensão dos serviços de transportes públicos e ao corte do fornecimento de eletricidade".Ainda segundo a BBC, Maksym Kozytskyi, chefe regional de Lviv, afirmou que se tratou "do maior ataque à região desde que a Rússia iniciou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022". Afirmou que "foram identificados cerca de 163 drones e mísseis na área".As regiões de Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa e Kirovohrad também foram visadas, assim como Lviv e Zaporizhzhia, segundo Zelensky, citado pelo site da BBC. O Presidente ucraniano acrescentou que "precisamos de mais proteção e de uma implementação mais rápida de todos os acordos, especialmente na defesa aérea, para acabar com este terror aéreo". "Um cessar-fogo unilateral nos céus é possível — e é precisamente isso que pode abrir caminho a uma diplomacia real", disse, citado pela BBC..Ataque de drones russos faz 30 feridos em estação de comboio na Ucrânia.Mísseis com alcance de 2500 km e partilha de informações. Kiev aguarda por decisão de Trump