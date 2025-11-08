Rússia lamenta não ter informações sobre intenção dos EUA de retomar testes nucleares

O governo russo lamentou este sábado, 8 de novembro, ainda não ter recebido explicações dos Estados Unidos da América sobre o anúncio feito no final do mês passado pelo Presidente norte-americano sobre a retoma de testes de armas nucleares.“Ainda não recebemos nenhuma explicação por vias diplomáticas sobre o que quis dizer Donald Trump ao anunciar a retoma de testes nucleares”, disse Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela agência EuropaPress.O Presidente norte-americano ordenou ao Departamento de Defesa que “comece a testar” as armas nucleares dos Estados Unidos, antes de um encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping, que aconteceu no final do mês de outubro na Coreia do Sul..EUA testam míssil balístico intercontinental e Putin pondera retomar testes nucleares "em resposta" a Trump. O anúncio de Washington, que fez referência direta à Rússia e à China, surge depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear.“Devido aos programas de testes realizados por outros países, solicitei ao Departamento de Guerra que comece a testar as nossas armas nucleares em pé de igualdade. Este processo terá início imediato”, declarou o Presidente norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.Depois disso, Donald Trump voltou a falar sobre o assunto, referindo que serão realizados testes nucleares se outros países também fizerem. No entanto, nunca especificou que tipo de testes poderão vir a ser feitos.“Vamos fazer testes, sim, e outros países também estão a fazê-los. Se o fizerem, nós também faremos”, disse Trump em declarações aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, a 31 de outubro..Imagens de satélite, mapas e registos revelam enorme expansão das instalações de produção de mísseis da China