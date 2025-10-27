Rússia defende teste de míssil nuclear de longo alcance como resposta ao “militarismo europeu”

O Kremlin afirmou esta segunda-feira que o recente ensaio do míssil de cruzeiro de longo alcance e propulsão nuclear Burevéstnik tem como objetivo “garantir a segurança da Rússia” face ao que descreve como o crescente “militarismo europeu”.O porta-voz presidencial Dmitri Peskov assegurou, em conferência de imprensa telefónica, que o teste “não deve causar qualquer tensão” entre Moscovo e Washington. “Garantir a segurança da Rússia é uma questão vital, especialmente tendo em conta o clima militarista que agora ouvimos sobretudo da parte dos europeus”, declarou, citado pela agência EFE.Segundo Peskov, “os europeus encontram-se num estado de histeria, russofobia e agressividade interior”. Nessas condições, afirmou, “a Rússia deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger-se”.O Kremlin defende que o desenvolvimento do Burevéstnik faz parte de uma estratégia “coerente e defensiva” de modernização do seu arsenal, destinada a manter o equilíbrio estratégico global.Relações com os EUA “não estão em risco”O porta-voz sublinhou que o ensaio “não compromete” o processo de reaproximação entre Moscovo e Washington. “Apesar das medidas hostis contra nós, a Rússia continua aberta ao diálogo, sempre com base nos seus próprios interesses”, afirmou, referindo-se às sanções norte-americanas ainda em vigor.Do outro lado do Atlântico, o presidente Donald Trump criticou o teste, considerando-o “inapropriado”. “Putin devia concentrar-se em acabar com a guerra na Ucrânia, que já dura quase quatro anos e devia ter terminado em uma semana”, disse o líder norte-americano. Questionado sobre novas sanções contra Moscovo, respondeu de forma enigmática: “Em breve descobrirão.”.Trump considera inoportuno teste de míssil russo de propulsão nuclear e adoraria encontrar-se com Kim Jong-un. Teste percorreu 14 mil quilómetrosHoras antes das declarações de Trump, o Estado-Maior russo anunciara o sucesso do teste: o míssil Burevéstnik percorreu 14 mil quilómetros em quase 15 horas de voo, demonstrando, segundo Moscovo, “a capacidade de atingir qualquer ponto do planeta”.O Burevéstnik é um dos projetos mais ambiciosos da defesa russa e símbolo da nova geração de armas anunciada por Putin em 2018. Moscovo começou a desenvolvê-lo depois de os Estados Unidos abandonarem, em 2001, o tratado antimísseis da Guerra Fria. .Rússia testou novo míssil que diz ser "invencível"