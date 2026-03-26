Ricardo Alexandre esteve há 21 anos em reportagem no Irão. Voltaria uma década depois.
Ricardo Alexandre esteve há 21 anos em reportagem no Irão. Voltaria uma década depois. PAULO SPRANGER
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Ricardo Alexandre: “Uma adaptação do regime iraniano parece ser confortável para a saída que Trump precisa”

O editor da TSF realça a importância de que a guerra continue para Netanyahu. No seu novo livro, o jornalista prevê a transformação da teocracia para um sistema mais militarizado e nacionalista.
César Avó
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